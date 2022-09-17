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Испания отправила Украине пятый самолет с боеприпасами для артиллерийских систем

Юля Захарченко, редактор ленты
Испания отправила Украине пятый самолет с боеприпасами для артиллерийских систем
Фото: Генштаб ВСУ

Испания отправила в Украину пятый транспортный самолет Воздушных сил ВС с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ со ссылкой на Министерство обороны Испании. По данным Генштаба, самолет Т-23 вылетел с авиабазы ​​Торрехон-де-Ардос (Мадрид) и транспортирует в Украину боеприпасы крупнокалиберной полевой артиллерии.

Фото: Генштаб ВСУ

– Это уже пятый рейс с оружием, переданным Украине Испанией за последние дни. На прошлой неделе четыре рейса вылетели из базы в Роте (Кадис) при поддержке страны-союзника. Всего грузы, отправленные в эти дни, составляют 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов, — говорится в сообщении.

Во время последней встречи министров в Праге оборонное ведомство Испании отправило грузовик с медицинскими средствами. В ответ на запрос Украины из Испании уже выехало 20 грузовиков со снаряжением и обмундированием для зимних условий.

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Фото: Генштаб ВСУ

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заверила коллег из Европейского Союза на встрече глав МИД в Праге, что поставки являются примером решительной поддержки украинского народа.

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Источник: Генштаб ВСУ
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