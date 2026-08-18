В России есть трудности с комплектованием войск беспилотных систем. План по набору личного состава выполнен лишь на треть.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Россия выполнила треть плана по набору в силы БпС

Представитель ГУР прокомментировал потребность России в мобилизации. По его словам, без ее проведения РФ не сможет сформировать новые соединения.

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Российское командование планирует на базе боевых бригад создать дивизии, однако для этого не хватает личного состава.

Заместитель начальника ГУР добавил, что россияне столкнулись с проблемами при комплектовании войск беспилотных систем.

– Их военное командование считало, что все студенты побегут туда, а в реальности у них выполнение плана по набору в силы БпС – всего лишь 30%. Они пытаются забирать личный состав из других видов и родов войск, но в целом набор проваливается, – подчеркнул заместитель главы ГУР.

Беспилотники стали одним из ключевых средств ведения современной войны, обеспечивая разведку, корректировку огня, поражение целей и постоянный контроль поля боя.

По данным разведки, Россия поставила план на этот год набрать в армию 409 тыс. человек. Российский президент Владимир Путин принял закон о сокращении перечня преступлений, которые запрещают заключать контракты на войну.

По словам Скибицкого, присоединиться к вражеской армии могут убийцы, насильники, члены организованных преступных группировок и наркоторговцы. По состоянию на август из этой категории уже 28 тыс. человек заключили контракты.

Представитель ГУР добавил, что во второй половине года россияне увеличивают планы по заключению контрактов.

– Там нет демократии, все пойдут в армию – увидите, – отметил он.

Напомним, Вадим Скибицкий заявил, что Россия в настоящее время не имеет достаточного количества войск для нового наступления с севера на Киевскую или Черниговскую область. Ситуация может измениться, если Кремль проведет новую волну мобилизации.

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