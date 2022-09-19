Гроб с телом Елизаветы II опустили в склеп в часовне Виндзорского замка
Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II опустили в королевский склеп в часовне Виндзорского замка в Лондоне.
Перед этим прошел один из важнейших элементов королевской похоронной процессии, когда королеву отделили от ее коронных драгоценностей. То есть, с ее гроба сняли корону, шар и скипетр.
Позже королевские государственные символы вернут в Лондонскую башню.
Перед завершением богослужения в часовне Святого Георгия Виндзорского замка органист сыграл Прелюдию и Фугу до минор Иоганна Себастьяна Баха.
Во время службы в часовне Святого Георгия присутствовало около 800 человек. В 21.30 по киевскому времени сегодня состоится частное погребение королевы. На нем будут присутствовать только члены королевской семьи.
Подробности этой службы не разглашаются, а Букингемский дворец назвал ее “глубоко личным семейным событием”.
Елизавету II похоронят рядом с ее усопшим мужем, герцогом Эдинбургским. Там же похоронены отец и мать Елизаветы II Георг VI (1895-1952) и Елизавета Боуз-Лайон (1900-2002), и ее сестра Маргарет (1930-2002).
На мраморной могильной плите королевы будет выгравирована надпись на английском Елизавета II 1926-2022.