Прямое нарушение суверенитета Украины: США не признают псевдореферендумы РФ
Соединенные Штаты Америки не признают псевдореферендумы на незаконно оккупированных территориях Украины.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что действия россиян являются “прямым нарушением суверенитета Украины”.
– Эти референдумы являются посягательствами на принципы суверенитета и территориальной целостности, которые составляют основу международной системы и лежат в основе Устава ООН, – сказал Салливан на брифинге в Белом доме.
Он отметил, что США никогда не признают “никакие притязания России на никакие якобы аннексированные территории”.
Напомним, что оккупанты заговорили о псевдореферендумах в части Херсонской, Луганской и Донецкой областей. По данным российских террористов, они пройдут с 23 по 27 сентября.
Аналитики рассматривают эти “референдумы” как реакцию на успешное украинское контрнаступление на Востоке страны.
Таким образом, Россия, вероятно, хочет заявить о нападении Украины на аннексированные Кремлем территории, чтобы затем провести мобилизацию на территории РФ.