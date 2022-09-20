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Прямое нарушение суверенитета Украины: США не признают псевдореферендумы РФ

Валентина Чорна, редактор ленты
Посольство США в РФ
Фото: Depositphotos

Соединенные Штаты Америки не признают псевдореферендумы на незаконно оккупированных территориях Украины.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что действия россиян являются “прямым нарушением суверенитета Украины”.

– Эти референдумы являются посягательствами на принципы суверенитета и территориальной целостности, которые составляют основу международной системы и лежат в основе Устава ООН, – сказал Салливан на брифинге в Белом доме.

Он отметил, что США никогда не признают “никакие притязания России на никакие якобы аннексированные территории”.

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Напомним, что оккупанты заговорили о псевдореферендумах в части Херсонской, Луганской и Донецкой областей. По данным российских террористов, они пройдут с 23 по 27 сентября.

Аналитики рассматривают эти “референдумы” как реакцию на успешное украинское контрнаступление на Востоке страны.

Таким образом, Россия, вероятно, хочет заявить о нападении Украины на аннексированные Кремлем территории, чтобы затем провести мобилизацию на территории РФ.

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