Сентябрь, 20 в 20:04

Германия не признает “референдумы” о вхождении украинских территорий в состав России.

Об этом заявил Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, назвав объявленные “референдумы” неприемлемыми.

— Совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, — сказал Шольц журналистам в Нью-Йорке во вторник.

Он добавил, что на них “не распространяется” “международное право и понимание, которое существует в международном сообществе”.

Сейчас смотрят

В часть Херсонской, Луганской и Донецкой областей оккупанты ранее назначили на проведение псевдореферендумов о присоединении к России. По данным российских террористов, они пройдут с 23 по 27 сентября.

Аналитики рассматривают российские “референдумы” как реакция на успешное украинское контрнаступление на востоке страны.

Таким образом Россия, вероятно, хочет заявить о нападении Украины на аннексированные Кремлем территории, чтобы потом провести мобилизацию на территории РФ.

Представитель президента Украины Сергей Никифоров заявил, что объявление России о проведении “референдумов” никак не повлияет на позицию Вооруженных сил Украины и лично президента Владимира Зеленского. Кроме того, этот шаг со стороны Кремля сведет на нет возможность РФ участвовать в переговорном процессе.

Источник: Welt