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Факты / Світ / Мировые новости

Решение уже на столе, но есть одно требование – СМИ о поставках танков из США

Татьяна Забожко, редактор ленты
Решение уже на столе, но есть одно требование – СМИ о поставках танков из США
Фото: Depositphotos

Договоренность о снабжении Соединенными Штатами танков для Вооруженных сил Украины достигнута.

Об этом сообщил репортер американского издания Foreign Policy Джек Детч со ссылкой на слова одного из представителей оборонного ведомства США.

По словам Джека Детча, решение уже “на столе”, однако Украине необходимо выполнить одно требование.

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В частности, прежде чем получить танки Украина должна продемонстрировать способность использовать современные модели вооружения.

Ранее, добавляет Джек Детч, страны Запада уже предоставили Украине танки советского образца.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 209-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Jack Detsch

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