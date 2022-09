Договоренность о снабжении Соединенными Штатами танков для Вооруженных сил Украины достигнута.

Об этом сообщил репортер американского издания Foreign Policy Джек Детч со ссылкой на слова одного из представителей оборонного ведомства США.

По словам Джека Детча, решение уже “на столе”, однако Украине необходимо выполнить одно требование.

NEW: U.S. defense official said “tanks are on the table” for Ukrainian forces but Ukraine will need to show the ability to maintain more modern variants to receive them.

Western countries have already provided Ukraine with Soviet-era tanks.

— Jack Detsch (@JackDetsch) September 19, 2022