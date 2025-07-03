Среди пострадавших в результате удара по Полтаве 3 июля — двое военных ТЦК и СП, а также две сотрудницы Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире Суспільного.

Удар по ТЦК в Полтаве: сколько военных среди пострадавших

По его словам, было два попадания российских БпЛА: по территории Полтавского городского ТЦК и СП и областного территориального центра комплектования.

— Оба военных объекта расположены в достаточно плотной городской застройке. И поэтому, как следствие, среди пострадавших много гражданских лиц, которые находились неподалеку от административных зданий. Из числа пострадавших — двое военных ТЦК и две работницы ВСУ, которые там работали. Есть ли среди погибших военные, сообщим позже, — подчеркнул он.

Саранцев считает, что таким образом враг пытается сорвать процесс мобилизации, поскольку в последние дни начал практиковать такие удары.

— Но я хочу сказать, что как врагу, так и его приспешникам еще рано открывать шампанское, поскольку процесс этот невозможно остановить, — подытожил военный.

Утром 3 июля российские дроны атаковали Полтаву, погибли два человека, 11 — ранены. Одно из попаданий спровоцировало пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП, другое — вблизи областного ТЦК Полтавы.

Также возник пожар на территории частного жилого дома.

По данным горсовета, в Полтаве повреждены 23 объекта: 10 многоквартирных домов, семь частных домовладений, два учебных заведения и здания частных предпринимателей. Без электроснабжения остаются 159 потребителей.

Источник : Суспільне