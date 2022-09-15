Сентябрь, 14 в 22:50

Венгрия все-таки воздержалась от блокирования продления санкций ЕС против России.

Об этом немецкому изданию Deutsche Presse-Agentur (DPA) сообщила пресс-секретарь чешского председательства в ЕС.

По данным издания, процесс принятия решения был успешно завершен в среду.

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Теперь решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС, что продлит санкции на полгода.

В частности, речь идет о штрафных мерах против России, которое касается более 1200 человек за поддержку политики президента России Владимира Путина в отношении Украины.

Санкции предусматривают замораживание активов пострадавших и запрет на их въезд в ЕС.

На прошлой неделе, по словам дипломатов Европейского Союза, Венгрия на самом деле хотела отменить санкции против трех российских олигархов.

Правительство премьер-министра Виктора Орбана недавно заблокировало несколько санкций против России или требовало внести в них изменения. Без продления срок действия санкций истек бы в этот четверг.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Европарламенте заверила, что санкции ЕС против России из-за ее полномасштабной агрессии против Украины остаются, они никуда не денутся. Она подчеркнула, что сейчас время решимости, а не политики умиротворения.