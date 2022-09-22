Эстония и Литва не будут предоставлять убежище россиянам, убегающим от мобилизации

Сентябрь, 22 в 16:14

Власти Эстонии и Литвы заявили, что не будут предоставлять убежище гражданам Российской Федерации, желающим уйти от мобилизации, о которой объявил Владимир Путин.

В частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что каждый россиянин ответственен за агрессивные действия страны, в которой сейчас живет.

– И граждане РФ – не исключение. Мы не даем убежища российским мужчинам, бегущим из своей страны. Они должны выступить против войны, – призвала Каллас.

Ее слова поддержала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, по мнению которой у всех россиян было достаточно времени, чтобы определиться со своей позицией относительно войны в Украине.

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