Эстония и Литва не будут предоставлять убежище россиянам, убегающим от мобилизации
Власти Эстонии и Литвы заявили, что не будут предоставлять убежище гражданам Российской Федерации, желающим уйти от мобилизации, о которой объявил Владимир Путин.
В частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что каждый россиянин ответственен за агрессивные действия страны, в которой сейчас живет.
– И граждане РФ – не исключение. Мы не даем убежища российским мужчинам, бегущим из своей страны. Они должны выступить против войны, – призвала Каллас.
Ее слова поддержала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, по мнению которой у всех россиян было достаточно времени, чтобы определиться со своей позицией относительно войны в Украине.
– Война началась в 2014 году, а это вторжение началось 24 февраля. Мне было бы непонятно, если бы мы впускали людей по гуманитарным причинам только потому, что для них война была нормой, пока они видели ее по телевизору. Но стала ненормальной, когда правительство и Шойгу призвали в армию и предложили физически принять в этом участие, — считает Шимоните.