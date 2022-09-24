К иску Украины против РФ в ЕСПЧ хотят присоединиться 23 страны

Сентябрь, 24 в 1:10

К иску Украины в Европейский суд по правам человека присоединятся 23 государства, которые подали заявки о допуске в качестве третьей стороны при рассмотрении дела Украины против России.

Об этом говорится в сообщении ЕСПЧ, 23 сентября.

В иске Украины против России Киев обвиняет Москву в массовых и вопиющих нарушениях прав человека в связи с военной агрессией.

Сейчас смотрят

Среди 23 правительств, желающих принять участие в разбирательстве, все страны ЕС, кроме Болгарии, Греции, Мальты, Венгрии и Кипра. Государства, не входящие в Евросоюз, представлены Норвегией.

Кроме того, аккредитации добивается Женевская академия международного гуманитарного права и прав человека как неправительственная организация.

Согласно сообщению суда, вопрос о подаче заявки рассматривают Исландия и Великобритания. Государства-участники или лица, не являющиеся заявителями и допущенные к рассмотрению в качестве третьих сторон, могут подать письменные замечания.

Напомним, Россия с 16 сентября перестала быть участником Европейской конвенции по правам человека в связи с ее исключением из Совета Европы. Впрочем ЕСПЧ все еще может рассматривать преступления, совершенные Россией до этой даты.

Украина подала иск в суд в Страсбурге 23 июня. В иске говорится о массовых и серьезных нарушениях прав человека, совершенных Российской Федерацией во время вторжения на территорию Украины.

Киев обвиняет оккупационные войска РФ и другие вооруженные формирования, находящиеся под контролем Кремля, в том, что были убиты, ранены, задержаны или пропали без вести тысячи гражданских лиц, разрушены сотни тысяч объектов собственности, миллионы людей вынуждены покинуть свои дома.