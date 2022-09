Компенсация жертвам агрессии РФ: как подать заявление в ЕСПЧ и сколько ждать средств

Сентябрь, 14 в 19:48

Координатор юридической работы в ОО We are from Ukraine Александра Стешенко и заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко рассказали, почему следует подавать жалобу в Европейский суд, что именно для этого нужно, а также какие сроки.

Суд дает четыре месяца на подачу жалобы – на ее подготовку и сбор доказательств. Стешенко отмечает, что следует учитывать, что это не делается за неделю, а в идеале над жалобой юрист работает в течение двух месяцев с момента подачи.

– Для украинцев все безвозмездно у нас (ГО We are from Ukraine, – Ред.), вообще в Европейском суде нет никакого судебного сбора. Там нет никаких препятствий. Суд может выделить средства и на правовую помощь, если заявитель в этом нуждается, — говорит она.

Кроме того, координатор предупреждает украинцев, что скорее всего ждать компенсацию придется долго.

– Это не скоро, не нужно ждать. Необходимо вовремя подать и отпустить ситуацию. Суд рассматривает жалобы годами. Компенсация не помешает даже через 10 лет, через 15 лет. Лучше она пусть будет через 15 лет, чем никогда, – говорит Стешенко.

Суд определяет размер компенсации, исходя из изложенного в жалобе заявителя, а также в зависимости от того, какой вред был пречинен человеку, обстоятельств дела и количества, категории нарушений.

— От нуля до бесконечности. Не стоит рассматривать компенсацию как источник обогащения. Такого не будет, она умеренная, но справедливая. Если люди действительно пострадали, то она будет существенной, – говорит координатор.

Маргарита Сокоренко добавляет, что наиболее распространенным обращением в ЕСПЧ являются случаи плена или исчезновения людей, а также повреждения и уничтожения имущества, отсутствие доступа к жилью в оккупации.

Однако у организации не было никакого дела по изнасилованию и пыткам в плену.