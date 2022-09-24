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Не стоит игнорировать угрозы Путина ядерным оружием – Боррель

Валентина Летяк, редактор ленты
Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Контрнаступление ВСУ загнало Путина в тупик, поэтому стоит серьезно отнестись к его угрозам о применении ядерного оружия, считает верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

– Безусловно, это опасный момент, потому что российская армия была загнана в угол, и реакция Путина – угроза использования ядерного оружия – это очень плохо, – подчеркнул дипломат.

По его мнению, необходимо достичь дипломатического решения по сохранению территориальной целостности и суверенитета Украины, иначе в будущем будет еще одна война.

Комментируя последнее заявление Путина о готовности применить ядерное оружие, Боррель заявил, что его угрозы следует воспринимать всерьез.

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– Когда люди говорят, что это не блеф, вы должны воспринимать их серьезно, – считает он.

21 сентября Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в России снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

Он заявил, что в случае угрозы территориальной целостности для защиты РФ Кремль использует “все имеющиеся в распоряжении средства”, и подчеркнул, что это якобы не блеф.

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Источник: ВВС
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