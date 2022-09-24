России не удастся выиграть войну против Украины — канцлер Германии

Сентябрь, 24 в 20:03

Российская Федерация не выиграет полномасштабную войну против Украины, уверен канцлер Германии Олаф Шольц. Он считает, что все видят российские военные преступления, новости о разрушениях и многие смерти мирных жителей.

– Но мы также знаем, что Россия не выиграет эту войну, – убежден канцлер Германии.

Олаф Шольц отметил, что Германия и Европа должны выиграть собственные “битвы” в войне, начатой ​​российским диктатором Владимиром Путиным.

— Помимо непосредственного фронта, есть много других полей “битв”, в частности, голод, являющийся большой опасностью для многих стран Африки, Южной Америки, Азии. Сделано все, чтобы зерно можно было вывозить из Украины, – отметил Шольц.

Канцлер Германии заявил, что псевдореферендумы россиян на временно оккупированной территории Украины не могут быть признанными, а начало частичной мобилизации в России – это акт отчаяния.

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Источник: Deutschen Bundestages