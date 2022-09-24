Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

России не удастся выиграть войну против Украины — канцлер Германии

Юля Захарченко, редактор ленты
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Российская Федерация не выиграет полномасштабную войну против Украины, уверен канцлер Германии Олаф Шольц. Он считает, что все видят российские военные преступления, новости о разрушениях и многие смерти мирных жителей.

– Но мы также знаем, что Россия не выиграет эту войну, – убежден канцлер Германии.

Олаф Шольц отметил, что Германия и Европа должны выиграть собственные “битвы” в войне, начатой ​​российским диктатором Владимиром Путиным.

— Помимо непосредственного фронта, есть много других полей “битв”, в частности, голод, являющийся большой опасностью для многих стран Африки, Южной Америки, Азии. Сделано все, чтобы зерно можно было вывозить из Украины, – отметил Шольц.

Канцлер Германии заявил, что псевдореферендумы россиян на временно оккупированной территории Украины не могут быть признанными, а начало частичной мобилизации в России – это акт отчаяния.

Сейчас смотрят
Читайте
Выставляют блокпосты и обходят дома: как происходит мобилизация в РФ

Источник: Deutschen Bundestages

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка