Сначала говорили о возвращении 15 командиров: как согласовывали обмен защитников Мариуполя

Сентябрь, 24 в 15:37

В Турции сообщили, как состоялись переговоры между Россией и Украиной об обмене военнопленными защитниками Азовстали и Мариуполя. Представители страны обсуждали этот вопрос с РФ более трех месяцев.

Об этом заявил спикер президента Турции Ибрагим Калин. По его словам, самые сложные переговоры касались обмена украинских командиров.

Калин рассказал, что сначала в списке на обмен было 15 имен, однако Турции не удалось согласовать этот вопрос с российской стороной. Кремль сразу дал понять, что всех 15 человек они не собираются возвращать в ближайшее время.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган обсуждал этот список с российским диктатором Владимиром Путиным во время встречи в Самарканде, однако глава Кремля отказался. По этой причине перечень сократили до поездки Эрдогана во Львов.

— Эти пять человек остаются у нас в безопасности до окончания войны в Украине, — заверил спикер президента Турции.

Калин отметил, что Украина проявила конструктивную позицию во время обмена. Пятеро командиров будут находиться в Турции под защитой президента Эрдогана до окончания полномасштабной войны, поскольку такими были условия возвращения защитников Мариуполя.

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что в это время украинские бойцы будут жить в частном доме.

Источник: CNN Türk