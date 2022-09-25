Украинцы перехитрили Путина: Трасс о мобилизации в РФ и ядерных угрозах Кремля

Сентябрь, 25 в 18:44

Объявление Владимира Путина о мобилизации для подпитки своих оккупационных сил в войне в Украине свидетельствует о том, что Киев перехитрил российского президента.

Об этом в эксклюзивном интервью CNN заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Лидер британского правительства в эфире State of the Union сказала, что Путин приказал немедленно начать частичную мобилизацию, потому что он проигрывает.

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— Он совершил стратегическую ошибку, когда вторгся в Украину. Я думаю, что его перехитрили украинцы. Мы видели, как украинцы продолжают противостоять российскому наступлению. И я думаю, что он не предполагал мощной реакции со стороны свободного мира, – сказала Трасс.

По итогам встречи с президентом США Джо Байденом в среду, 21 сентября, Трасс назвала отношения Лондона и Вашингтона особыми.

— И они становятся все более важными, когда мы сталкиваемся с угрозами со стороны России и усилением настойчивости со стороны Китая, — сказала она.

На вопрос, как западные лидеры должны отреагировать, если Путин усилит военную активность в Украине, Трасс ответила, что они не должны слушать его бряцание оружием и его фиктивные угрозы.

Трасс подчеркнула необходимость продолжать вводить санкции против России и поддерживать украинцев.