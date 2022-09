Группа государств — членов НАТО начала двухдневные военные учения в Балтийском море. Их целью является укрепление восточных границ государств — членов НАТО перед российской угрозой.

В учениях принимают участие ВВС Венгрии, Германии, Италии, Турции, Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии и Великобритании. Также к участию в учениях присоединится Финляндия как кандидат в НАТО.

Во время двухдневных тренировок военно-воздушные силы проведут учения по быстрому реагированию. А особое внимание будет уделено интеграции наземной оперативной группы ПВО Испании.

Today and tomorrow, Allied and Partner airforces conduct training drills in the Baltic Sea region

Exercise Ramstein Alloy focuses on #NATO‘s defend and deter concept

— NATO (@NATO) September 26, 2022