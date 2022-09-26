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В Балтийском море стартовали военные учения стран — членов НАТО

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
військові навчання НАТО
Фото: Depositphotos

Группа государств — членов НАТО начала двухдневные военные учения в Балтийском море. Их целью является укрепление восточных границ государств — членов НАТО перед российской угрозой.

В учениях принимают участие ВВС Венгрии, Германии, Италии, Турции, Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии и Великобритании. Также к участию в учениях присоединится Финляндия как кандидат в НАТО.

– В серии учений задействовано более 20 истребителей и самолетов поддержки, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения с центрами управления и контроля НАТО, – говорится в заявлении НАТО.

Реалистические учения тренируют силы Североатлантического союза сдерживать и, если необходимо, защищаться от любой агрессии, – добавили в нем.

Во время двухдневных тренировок военно-воздушные силы проведут учения по быстрому реагированию. А особое внимание будет уделено интеграции наземной оперативной группы ПВО Испании.

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— Впервые мы включаем в наши учения интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону как воздушного, так и наземного базирования, — сказал руководитель эскадрильи Крейг Докер из планировщика учений из Центра объединенных воздушных операций Uedem.

Ранее в НАТО заявили, что Украина получает все больше современного оружия.

По словам главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, некоторые страны НАТО по своему усмотрению передают Украине разное вооружение, хотя Альянс в целом согласился оказывать Украине нелетальную помощь.

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Источник: НАТО

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