Сентябрь, 26 в 20:16

Группа государств — членов НАТО начала двухдневные военные учения в Балтийском море. Их целью является укрепление восточных границ государств — членов НАТО перед российской угрозой.

В учениях принимают участие ВВС Венгрии, Германии, Италии, Турции, Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии и Великобритании. Также к участию в учениях присоединится Финляндия как кандидат в НАТО.

– В серии учений задействовано более 20 истребителей и самолетов поддержки, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения с центрами управления и контроля НАТО, – говорится в заявлении НАТО. Реалистические учения тренируют силы Североатлантического союза сдерживать и, если необходимо, защищаться от любой агрессии, – добавили в нем.

Во время двухдневных тренировок военно-воздушные силы проведут учения по быстрому реагированию. А особое внимание будет уделено интеграции наземной оперативной группы ПВО Испании.

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— Впервые мы включаем в наши учения интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону как воздушного, так и наземного базирования, — сказал руководитель эскадрильи Крейг Докер из планировщика учений из Центра объединенных воздушных операций Uedem.

Today and tomorrow, Allied and Partner airforces conduct training drills in the Baltic Sea region Exercise Ramstein Alloy focuses on #NATO‘s defend and deter concept More info: https://t.co/lNGumehncU pic.twitter.com/Cq9CHPVxxt — NATO (@NATO) September 26, 2022

Ранее в НАТО заявили, что Украина получает все больше современного оружия.

По словам главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, некоторые страны НАТО по своему усмотрению передают Украине разное вооружение, хотя Альянс в целом согласился оказывать Украине нелетальную помощь.

Источник: НАТО