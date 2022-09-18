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Факты / Україна / Политика

ВСУ получают все больше нового современного оружия — адмирал НАТО

Марта Бондаренко, редактор ленты
РСЗВ HIMARS
Фото: Getty Images

В НАТО заявляют, что Украина получает все больше современного оружия.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Он напомнил, что Североатлантический альянс в целом согласился оказывать Украине нелетальную помощь, но некоторые страны НАТО на свое усмотрение передают Украине различное вооружение.

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— Таким образом, со временем в Украину попадает все больше нового оружия, — заявил Роб Бауэр на конференции командующих вооруженными силами Альянса, которая прошла в Таллине.

По словам адмирала, на встрече рассматривался вопрос поддержки Украины, а также вопросы усиления обороны восточного фланга НАТО.

В этой конференции впервые принимают участие Финляндия и Швеция.

В Таллине 16-18 сентября командующие вооруженными силами всех стран Альянса рассматривают стратегические задачи, реализацию решений Мадридского саммита НАТО по сдерживанию и обороне.

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