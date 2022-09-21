Генсек НАТО призвал мир осудить намерение РФ провести “референдумы”

Сентябрь, 20 в 21:02

Объявленные марионетками Кремля псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины являются дальнейшей эскалацией путинской войны на территориях.

Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг написал на своей странице в Twitter.

— Фиктивные референдумы не имеют никакой легитимности и не меняют сути агрессивной войны России против Украины. Это дальнейшая эскалация путинской войны. Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины, — написал он.

Кроме генсека НАТО, о непризнании “референдумов”, которые хочет провести Россия, заявили уже ряд мировых лидеров, в частности США, президент Турции Реджеп Эрдоган, канцлер Германии Олаф Шольц, лидер Французской Республики Эммануэль Макрон и другие.

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Напомним, что оккупанты заговорили о псевдореферендумах в части Херсонской, Луганской и Донецкой областей. По данным российских террористов, они состоятся с 23 по 27 сентября.

Аналитики рассматривают эти “референдумы” как реакцию на успешное украинское контрнаступление на Востоке страны.

Таким образом Россия, вероятно, хочет заявить о нападении Украины на аннексированные Кремлем территории, чтобы потом провести мобилизацию на территории РФ.