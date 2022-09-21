Генсек НАТО призвал мир осудить намерение РФ провести “референдумы”
Объявленные марионетками Кремля псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины являются дальнейшей эскалацией путинской войны на территориях.
Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг написал на своей странице в Twitter.
— Фиктивные референдумы не имеют никакой легитимности и не меняют сути агрессивной войны России против Украины. Это дальнейшая эскалация путинской войны. Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины, — написал он.
Кроме генсека НАТО, о непризнании “референдумов”, которые хочет провести Россия, заявили уже ряд мировых лидеров, в частности США, президент Турции Реджеп Эрдоган, канцлер Германии Олаф Шольц, лидер Французской Республики Эммануэль Макрон и другие.
Напомним, что оккупанты заговорили о псевдореферендумах в части Херсонской, Луганской и Донецкой областей. По данным российских террористов, они состоятся с 23 по 27 сентября.
Аналитики рассматривают эти “референдумы” как реакцию на успешное украинское контрнаступление на Востоке страны.
Таким образом Россия, вероятно, хочет заявить о нападении Украины на аннексированные Кремлем территории, чтобы потом провести мобилизацию на территории РФ.