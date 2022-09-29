Сентябрь, 29 в 14:45

Финляндия в ночь на 30 сентября закроет границу для российских туристов.

Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на решение правительства.

Заявление министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто было сделано после того, как решение российского президента Владимира Путина о проведении частичной мобилизации спровоцировало поток россиян, бегущих из РФ.

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Ожидается, что запрет на въезд россиянам с туристической визой приведет к значительному сокращению трансграничного трафика, заявил Хаависто.

Tiedotustilaisuus torstaina 29. syyskuuta noin klo 13.15 valtioneuvoston periaatepäätöksestä, jolla rajoitetaan voimakkaasti venäläisten matkustamista turismitarkoituksessa Suomeen. Paikalla ministerit @haavisto ja @MikkonenKrista. ????Verkkolähetys: https://t.co/VnIfcUf8TO — Valtioneuvosto | Statsrådet (@valtioneuvosto) September 29, 2022

При этом въезд в Финляндию для посещения семьи, а также для работы и учебы россиянам будет разрешен.

Напомним, что с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для граждан России с туристическими визами. Запрет касается и шенгенских виз, выданных третьими государствами.