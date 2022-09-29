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Финляндия с 30 сентября закрывает границы для российских туристов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Финляндия с 30 сентября закрывает границы для российских туристов
Фото: Getty Images

Финляндия в ночь на 30 сентября закроет границу для российских туристов.

Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на решение правительства.

Заявление министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто было сделано после того, как решение российского президента Владимира Путина о проведении частичной мобилизации спровоцировало поток россиян, бегущих из РФ.

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Ожидается, что запрет на въезд россиянам с туристической визой приведет к значительному сокращению трансграничного трафика, заявил Хаависто.

При этом въезд в Финляндию для посещения семьи, а также для работы и учебы россиянам будет разрешен.

Напомним, что с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для граждан России с туристическими визами. Запрет касается и шенгенских виз, выданных третьими государствами.

Источник: The Guardian
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