Сентябрь, 30 в 14:52

Германия и Запад никогда не воспримут очередную попытку руководства России изменить границы в Европе и продолжат стоять на стороне Украины.

Об этом заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во дворце Бельвю, сообщает Укринформ.

Штайнмайер подчеркнул, что Путин пытается аннексировать все больше украинских территорий, подобрав под себя Донецкую, Луганскую и части Херсонской и Запорожской областей.

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— Мы не примем эти якобы результаты, мы не примем изменение границ, — подчеркнул президент Германии.

По его словам, нынешняя война – это не только война против Украины, это нападение на международное право и ценности либеральных демократий.

Именно поэтому демократический мир должен быть на стороне Украины столько, сколько это необходимо — финансово, гуманитарно, политически и в военном плане.