В Киеве сообщили о подозрении водителю, который в Соломенском районе совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погибли четыре человека и пострадали еще трое.

Подозрение водителю, причастному к смертельному ДТП в Киеве

По информации Киевской городской прокуратуры, 49-летнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть четырех человек.

По данным прокуратуры, 5 июня водитель автомобиля Mercedes-Benz двигался по Чоколовскому бульвару с превышением скорости. На округлом участке дороги он выехал из проезжей части и влетел в подземный переход, в котором находились люди.

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В результате ДТП погибли четыре человека – два участковых офицера полиции, женщина и 12-летний мальчик. Телесные повреждения получили еще три человека.

Как утверждают в прокуратуре, сам водитель имеет телесные травмы, которые не представляют угрозы для жизни. Правоохранители задержали его. Он находится под охраной в палате больницы.

Удалось установить, что во время автокатастрофы мужчина был трезв.

В прокуратуре рассказали, что с января 2025 его пять раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Еще пять раз оштрафовали за другие нарушения ПДД.

Отмечается, что всего водитель имеет 10 штрафов за последние полтора года.

Действия водителя квалифицировали по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Кроме сообщения о подозрении, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения – содержании под стражей без альтернативы залогу.

За совершение смертельного ДТП водителю грозит тюремное заключение сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

5 июня водитель Mercedes-Benz спровоцировал ДТП в Киеве, врезавшись автомобилем в подземный переход. В результате автокатастрофы погибли четыре человека и пострадали еще трое.

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