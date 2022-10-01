Буданов рассказал, когда Путин принял решение о вторжении и кем планировал заменить Зеленского

Октябрь, 01 в 0:07

Решение российского диктатора Владимира Путина о полномасштабном вторжении на территорию Украины было принято одним днем, на что сильно повлияли внутренние разборки в Кремле.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире информационного телемарафона Единые новости.

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– Если мы говорим о военно-политическом руководстве Российской Федерации, к сожалению для меня, там не все дураки, это правда. Многие из них ясно понимали, что на самом деле здесь есть, и что ориентировочно будет. И достаточно многие чиновники России пытались не допустить этого. Но как вы знаете, в России решения принимаются только одним человеком. А ему вносили информацию, скажем так, как хотели, чтобы он ее увидел.

По словам Буданова, финальное решение о вторжении в Украину в России было принято ориентировочно в 15:00 23 февраля, то есть за один день.

— Кроме того, имели место определенные внутрикремлевские разборки, что сильно повлияло на принятие финального решения. Чтобы вы понимали, финальное решение по дате и времени принималось одним днем. Время и финальную дату начала вторжения, это было около 15 часов 23 числа (февраля, — Ред.). Каждый день к этому они были уже готовы где-то с 16 февраля, – отметил Буданов.

Также Буданов рассказал, что Россия хотела назначить “своего президента Украины”, среди вероятных вариантов был бывший глава государства-беглец Виктор Янукович.