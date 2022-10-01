Буданов рассказал, когда Путин принял решение о вторжении и кем планировал заменить Зеленского
Решение российского диктатора Владимира Путина о полномасштабном вторжении на территорию Украины было принято одним днем, на что сильно повлияли внутренние разборки в Кремле.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире информационного телемарафона Единые новости.
– Если мы говорим о военно-политическом руководстве Российской Федерации, к сожалению для меня, там не все дураки, это правда. Многие из них ясно понимали, что на самом деле здесь есть, и что ориентировочно будет. И достаточно многие чиновники России пытались не допустить этого. Но как вы знаете, в России решения принимаются только одним человеком. А ему вносили информацию, скажем так, как хотели, чтобы он ее увидел.
По словам Буданова, финальное решение о вторжении в Украину в России было принято ориентировочно в 15:00 23 февраля, то есть за один день.
— Кроме того, имели место определенные внутрикремлевские разборки, что сильно повлияло на принятие финального решения. Чтобы вы понимали, финальное решение по дате и времени принималось одним днем. Время и финальную дату начала вторжения, это было около 15 часов 23 числа (февраля, — Ред.). Каждый день к этому они были уже готовы где-то с 16 февраля, – отметил Буданов.
Также Буданов рассказал, что Россия хотела назначить “своего президента Украины”, среди вероятных вариантов был бывший глава государства-беглец Виктор Янукович.
– Возможно, мой ответ вас удивит, но на момент начала войны Россия не приняла решения, кого назначить президентом Украины. У них было несколько вариантов, кто должен стать, но финального не было. Один из самых нелепых, по-моему, это вариант возвращения Януковича. Его действительно подготовили для этого. У нас была агентурная информация из его среды, как он готовился. Кстати, он сам не очень обрадовался этому. Но такой вариант был, – отметил Буданов.