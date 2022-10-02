Октябрь, 02 в 11:21

Подготовка личного состава Вооруженных сил Украины соответствует наилучшим стандартам НАТО.

Украинские военные сейчас являются фактически ведущей армией на европейском континенте. Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, Украина уже на практике показала, что готова к вступлению в НАТО.

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— Вопросы по реформированию правоохранительной системы, структур по борьбе с коррупцией, на чем настаивали ведущие страны Запада, — это вопросы сугубо технические и внутренние. Они не должны помешать Украине в дальнейшей евроатлантической интеграции, – добавил эксперт.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Процедура вступления требует много времени. Хотя НАТО и придерживается политики открытых дверей, страна-кандидат должна соответствовать политическим, военным и экономическим стандартам союза.

Предпосылкой для вступления в НАТО является утверждение Плана действий по членству (ПДЧ), где прописаны меры подготовки государства.

Что предусматривает ускоренная процедура вступления и спустя сколько времени Украину примут в НАТО — читайте в нашем материале.