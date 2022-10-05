Октябрь, 05 в 13:10

Россия и Саудовская Аравия на заседании ОПЕК+ планируют объявить о резком сокращении добычи нефти.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что размер сокращения добычи еще предстоит согласовать. Но Саудовская Аравия и РФ настаивают на сокращении на 1-2 млн баррелей в день или больше – как вариант, поэтапно в течение нескольких месяцев.

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Аналитики издания считают, что в ответ США будут вынуждены принять меры, в том числе высвободить нефть из стратегических резервов.

Заседание членов ОПЕК и других производителей состоится 5 октября в Вене. В нем примет участие вице-премьер РФ Александр Новак. Скорее всего, он поддержит существенное сокращение добычи, “поскольку российская нефть уже продается с большой скидкой”.

Возможное сокращение добычи станет самым большим с начала пандемии и может привести к резкому скачку цен на нефть.

— Цены остаются высокими по историческим стандартам, и поскольку вероятность значительного сокращения добычи становится понятной, нефть Brent, международный эталон, в среду выросла до $91,50 за баррель, что на 8% больше, чем на прошлой неделе.

Напряженность между Саудовской Аравией, крупнейшим в мире экспортером сырой нефти, и США, крупнейшим потребителем в мире, возникает, когда аналитики предупреждают об углублении глобальной энергетической войны, спровоцированной вторжением России в Украину, — пишет FT.