Октябрь, 08 в 18:47

Страны-союзники Украины должны открыть свои запасы оружия для поставок украинским военным.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью агентству Укринформ.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины уже доказали миру, что могут эффективно использовать оружие стандартов НАТО, отвоевывая временно захваченные РФ территории. Поэтому у союзников нет никаких причин не предоставлять Киеву оружие по принципу “все, что мы имеем”. Именно на этом принципе настаивает Литва.

Сейчас смотрят

Ландсбергис назвал неприемлемым аргумент наподобие: “мы просто даем Джавелины и Стингеры и может еще что-то”.

Министр напомнил, что некоторые из стран-союзников ранее утверждали, что западное оружие якобы является “очень технологически сложным” для обучения на нем украинских военных, или что оно может быть уничтожено либо утеряно.

– Понятно, что все эти аргументы уже не работают. А если это так, я не вижу причин, почему бы Украине не предоставить все, что у нас есть? Я уже неоднократно об этом говорил и сейчас повторю, что все наши запасы нужно открыть для украинской армии, – подчеркнул Ландсбергис.

Он уточнил, что Литва пытается предоставить союзникам политические аргументы по поводу такого шага, поскольку не имеет собственных значительных запасов оружия.

Ландсбергис добавил, что уже созданы платформы для обучения украинских военнослужащих на новых образцах вооружения.

– Украинцы уже проходят военную подготовку во многих странах. Кажется, Жозеп Боррель отмечал, что в настоящее время каждая европейская страна участвует в обучении украинских солдат. Поэтому других аргументов я лично не вижу, – сообщил он.

По словам министра, чем дольше будут продолжаться дебаты относительно оружия для ВСУ, тем дольше будет тянуться развязанная Кремлем война.

Ландсбергис отметил, что победа Украины в войне обеспечит безопасность всего европейского региона.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал создание фонда для закупки оружия для ВСУ. Речь идет о прямых закупках непосредственно у производителей. Размер фонда составит €100 млн.