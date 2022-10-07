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Факты / Україна

Макрон анонсировал создание фонда для закупки оружия для Украины

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении создать фонд для закупки оружия для ВСУ. Сообщается, что будут совершаться прямые закупки оружия для Украины непосредственно у производителей.

Макрон заявил, что размер фонда – 100 млн евро. За эти денежные средства Украина сможет напрямую покупать вооружение в Европе.

Он также отметил, что Франция будет продолжать поставку “оборонных вооружений” Украине, и сейчас обсуждает с Данией передачу Украине новых САУ Caesar.

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К слову, Чехия одобрила дальнейшую военную помощь Украине на фоне полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией.

Источник: Reuters
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