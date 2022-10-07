Макрон анонсировал создание фонда для закупки оружия для Украины
Фото: Depositphotos
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении создать фонд для закупки оружия для ВСУ. Сообщается, что будут совершаться прямые закупки оружия для Украины непосредственно у производителей.
Макрон заявил, что размер фонда – 100 млн евро. За эти денежные средства Украина сможет напрямую покупать вооружение в Европе.
Он также отметил, что Франция будет продолжать поставку “оборонных вооружений” Украине, и сейчас обсуждает с Данией передачу Украине новых САУ Caesar.
Сейчас смотрят
К слову, Чехия одобрила дальнейшую военную помощь Украине на фоне полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией.