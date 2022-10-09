Путин убеждает Лукашенко: РФ пытается втянуть Беларусь в открытую войну против Украины
Страна-агрессор Российская Федерация пытается втянуть Беларусь в открытую полномасштабную войну против Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, представители разведки фиксируют мероприятия, проводимые Россией для принуждения руководства Беларуси, в частности, самопровозглашенного президента Александра Лукашенко вступить в открытую войну.
– Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос. Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению, – отметил Скибицкий.
По данным ГУР Украины, возле государственной границы сосредоточено шесть батальонов: механизированных и воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций.
Представитель ГУР отметил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от событий на фронте и всего в полномасштабной войне России против Украины.