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Путин убеждает Лукашенко: РФ пытается втянуть Беларусь в открытую войну против Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
Путин убеждает Лукашенко: РФ пытается втянуть Беларусь в открытую войну против Украины
Фото: Факты ICTV

Страна-агрессор Российская Федерация пытается втянуть Беларусь в открытую полномасштабную войну против Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, представители разведки фиксируют мероприятия, проводимые Россией для принуждения руководства Беларуси, в частности, самопровозглашенного президента Александра Лукашенко вступить в открытую войну.

– Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос. Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению, – отметил Скибицкий.

По данным ГУР Украины, возле государственной границы сосредоточено шесть батальонов: механизированных и воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций.

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Представитель ГУР отметил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от событий на фронте и всего в полномасштабной войне России против Украины.

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Источник: Минобороны
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