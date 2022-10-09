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Факты / Світ / Мировые новости

Вместо ядерки активировали Лукашенко: в Литве отреагировали на обвинения Беларуси в адрес Украины

Валентина Чорна, редактор ленты
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Фото: Факты ICTV

Россия пытается “активировать” самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы ослабить наступление украинских войск на фронте.

Так считает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он отметил, что целью обвинений Украины в подготовке удара по Беларуси является отведение части ВСУ с фронта к белорусской границе.

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– Вместо тактического ядерного оружия активируется Лукашенко. Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на нее. Цель — отвести больше сил Украины с фронта до границы с Беларусью, — написал он в Twitter.

Напомним, что вчера Беларусь обвинила Украину в якобы подготовке удара по территории их государства.

Представитель украинского МИД Олег Никоненко предположил, что такие действия могут быть частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины.

Он призвал белорусский народ не поддаваться провокациям.

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