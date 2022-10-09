Октябрь, 09 в 15:40

Россия пытается “активировать” самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы ослабить наступление украинских войск на фронте.

Так считает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он отметил, что целью обвинений Украины в подготовке удара по Беларуси является отведение части ВСУ с фронта к белорусской границе.

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– Вместо тактического ядерного оружия активируется Лукашенко. Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на нее. Цель — отвести больше сил Украины с фронта до границы с Беларусью, — написал он в Twitter.

Instead of a tactical nuclear weapon, Lukashenka is being activated. Yesterday Belarus officially accused Ukraine of preparing an attack against it. The goal is to withdraw as many ???????? forces as possible from the front to the border with Belarus. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 9, 2022

Напомним, что вчера Беларусь обвинила Украину в якобы подготовке удара по территории их государства.

Представитель украинского МИД Олег Никоненко предположил, что такие действия могут быть частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины.

Он призвал белорусский народ не поддаваться провокациям.