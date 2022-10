Россия пытается “активировать” самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы ослабить наступление украинских войск на фронте.

Так считает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он отметил, что целью обвинений Украины в подготовке удара по Беларуси является отведение части ВСУ с фронта к белорусской границе.

Instead of a tactical nuclear weapon, Lukashenka is being activated. Yesterday Belarus officially accused Ukraine of preparing an attack against it. The goal is to withdraw as many ???????? forces as possible from the front to the border with Belarus.

