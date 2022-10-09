Беларусь обвинила Украину в планах нанести удар – в МИД ответили
Беларусь обвинила Украину в якобы подготовке удара по территории их государства.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
Он отметил, что вечером 8 октября посла Украины в Минске Игоря Кизима пригласили в белорусский МИД. Там ему вручили ноту, где утверждается, что Украина якобы планирует удар по территории Беларуси.
– Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инcинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и последующего обвинения Украины, — сообщил он.
Никоненко призвал белорусский народ не поддаваться на провокации, ведь Украина никогда не посягала на чужие территории.
– Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН. Власти в Беларуси должны перестать исполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины, — добавил спикер МИД.