Беларусь обвинила Украину в планах нанести удар – в МИД ответили

Октябрь, 09 в 1:22

Беларусь обвинила Украину в якобы подготовке удара по территории их государства.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Он отметил, что вечером 8 октября посла Украины в Минске Игоря Кизима пригласили в белорусский МИД. Там ему вручили ноту, где утверждается, что Украина якобы планирует удар по территории Беларуси.

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– Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инcинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и последующего обвинения Украины, — сообщил он.

Никоненко призвал белорусский народ не поддаваться на провокации, ведь Украина никогда не посягала на чужие территории.