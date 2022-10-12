Беларусь сняла с хранения первую партию из 20 танков Т-72 для помощи РФ в войне — Генштаб

Октябрь, 12 в 7:43

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о готовности РБ оказать помощь Российской Федерации в полномасштабной войне против Украины.

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в результате боевых действий.

Кроме того, Беларусь сняла с хранения и отправила в Белгородскую область (Россия) первую партию из 20 боевых танков Т-72.

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Благодаря успешным действиям ВСУ и из-за большого количества раненых россиян на временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается дефицит медицинских работников. Чтобы пополнить штаты больниц, оккупационные власти направили ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей России.

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов, нанеся повреждения по 13 районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также по двум системам противовоздушной обороны врага.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли удары по 12 пунктам управления, 17 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четырем складам боеприпасов, а также более 20 других важных объектов врага.