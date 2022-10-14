Колония в Еленовке — концлагерь: Зеленский заявил, что миссия Красного Креста должна заработать

Октябрь, 13 в 23:13

Международный комитет Красного Креста – это не клуб с привилегиями, где получают зарплаты и наслаждаются жизнью. Мандат Красного Креста должен выполняться. Необходимо немедленно делать то, что вполне логично для Красного Креста.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 13 октября.

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– Есть Еленовка. Фактически концлагерь, в котором удерживаются пленные. Нужен доступ к ним, как это обусловливалось. Красный Крест может это осуществить. Но нужно пытаться это осуществить. Украина готова содействовать этому. Красный Крест имеет обязательства, прежде всего морального характера, — отметил глава государства.

Зеленский убежден, что по образцу миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может заработать миссия Красного Креста.

– Но для этого нужно лидерство. Нужна добросовестность. Нужно понимание, кто и зачем создавал такой институт, как Красный Крест.

Президент отметил, что сегодня состоялась важная встреча в онлайн-формате украинской команды, которая занимается темой освобождения пленных, с представителями Международного комитета Красного Креста и других международных организаций, причастных к этому процессу.