Октябрь, 14 в 19:56

Министры иностранных дел европейских стран 17 октября планируют обсудить наказание для Ирана за передачу беспилотников Shahed-136 России, в результате чего может быть заключено политическое соглашение о будущих санкциях, связанных с такой деятельностью.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух неназванных европейских дипломатов.

В последние недели Украина сообщала о серии российских атак с использованием беспилотников Shahed-136 иранского производства. Иран отрицает поставку беспилотников в Россию, а Кремль не комментирует это.

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Три беспилотника, управляемые российскими силами, атаковали небольшой город Макаров, расположенный к западу от Киева, рано утром в четверг, 13 октября. Украинские официальные лица заявили, что объекты критической инфраструктуры были поражены дронами-камикадзе иранского производства.

По словам дипломатов, сославшихся на подготовительные встречи перед министерской встречей в понедельник, 17 октября в Люксембурге, был проведен анализ активности беспилотников, и эта тема теперь стоит на повестке дня.

Они отметили, что пока соглашения о новых санкциях не удалось достичь, но возможно заключение политического соглашения, которое подготовит почву для санкций на более позднем этапе.

В понедельник Евросоюз собирается ввести запрет на поездки и заморозить активы для примерно 15 иранцев, причастных к подавлению демонстраций, начавшихся в прошлом месяце, после смерти в полиции 22-летней Махсы Амини.

Франция и Германия, обе стороны ядерной сделки с Ираном 2015 года, дали понять, что считают необходимыми новые санкции в связи с беспилотниками, используемыми Россией, и что передача беспилотников должна рассматриваться как нарушение резолюции Совета Безопасности ООН 2231.

Резолюция 2231 одобрила ядерную сделку 2015 года между Ираном и шестью державами — Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и США, — которая ограничила деятельность Тегерана по обогащению урана, затруднив Ирану разработку ядерного оружия и сняв международные санкции.

Представитель ЕС сообщил, что министры иностранных дел обсудят Иран в понедельник, но отказался комментировать, будут ли на повестке дня иранские беспилотники или санкции на передачу беспилотников.

— Это будет рассмотрено, но санкций сейчас не будет, — сказал один из дипломатов.

В четверг, 13 октября, министерство иностранных дел Франции заявило, что будет консультироваться со своими партнерами по ЕС о том, как реагировать на активность беспилотников, и впервые связало потенциальные поставки Ирана с резолюцией Совета Безопасности ООН, заявив, что такая деятельность является ее нарушением.

Однако резолюция по-прежнему включает ограничения на ракеты и связанные с ними технологии, которые действуют до октября 2023 года и охватывают экспорт и покупку передовых военных систем.

Дипломатический источник сообщил, что беспилотники, о которых идет речь, подпадают под режим контроля ракетных технологий (РКРТ) — неформальное политическое соглашение между примерно 35 государствами, направленное на ограничение распространения ракет, ракетных технологий и беспилотников, продажа которых нарушит резолюцию.

В резолюции не упоминается РКРТ, но содержится ссылка на письмо, представленное Соединенными Штатами Совету Безопасности по поводу РКРТ, датированное днем позже после заключения ядерной сделки. Иран не является участником РКРТ, но Россия является.

Перед этим, 9 сентября, США ввели санкции против иранской компании, которую они обвинили в координации военных полетов для транспортировки иранских беспилотников в Россию, и еще трех компаний, которые, по их мнению, участвовали в производстве иранских беспилотников.

Обсуждение беспилотников происходит в тот момент, когда министры иностранных дел ЕС готовятся в понедельник усилить санкции против Ирана в связи с нарушениями прав человека, связанными с подавлением протестов.

Европейские дипломаты говорят, что этот пакет, уже согласованный послами ЕС, включает около 15 человек и организаций, охватывает замораживание активов и запрет на поездки и следует за аналогичными санкциями США, Канады и Великобритании.