Илон Маск заявил о продолжении финансирования спутников Starlink в Украине

Октябрь, 15 в 21:17

Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил о продолжении финансирования спутников связи Starlink в Украине.

— К черту с этим… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы будем просто продолжать бесплатно финансировать украинское правительство, — написал он в социальной сети Twitter.

Недавно Илон Маск заявил, что компания SpaceX, предоставившая Украине бесплатный доступ к Starlink, не сможет больше финансировать спутники связи. По его словам, Россия пытается уничтожить работу глобальной системы спутникового интернета Starlink.

Сейчас смотрят

В Пентагоне заявили, что получили запрос от Илона Маска с просьбой взять на себя финансирование спутниковой сети Starlink, обеспечивавшей критическую связь на поле боя для Вооруженных сил Украины во время освобождения временно оккупированных территорий.