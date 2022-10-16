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Илон Маск заявил о продолжении финансирования спутников Starlink в Украине

Юля Захарченко, редактор ленты
Ілон Маск
Фото: Getty Images

Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил о продолжении финансирования спутников связи Starlink в Украине.

— К черту с этим… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы будем просто продолжать бесплатно финансировать украинское правительство, — написал он в социальной сети Twitter.

Недавно Илон Маск заявил, что компания SpaceX, предоставившая Украине бесплатный доступ к Starlink, не сможет больше финансировать спутники связи. По его словам, Россия пытается уничтожить работу глобальной системы спутникового интернета Starlink.

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В Пентагоне заявили, что получили запрос от Илона Маска с просьбой взять на себя финансирование спутниковой сети Starlink, обеспечивавшей критическую связь на поле боя для Вооруженных сил Украины во время освобождения временно оккупированных территорий.

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