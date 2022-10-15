Октябрь, 15 в 13:46

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что Россия пытается уничтожить работу глобальной системы спутникового интернета Starlink.

Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter-аккаунте во время дискуссии с другими пользователями сети.

Один из пользователей спросил Маска, сколько средств тратит SpaceX на поддержку работы Starlink в Украине. В ответ предприниматель написал, что эта сумма приближается к $20 млн в месяц.

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– Помимо терминалов, мы должны создавать, запускать, поддерживать и пополнять спутники и наземные станции, а также платить телекоммуникационным компаниям за доступ в интернет через шлюзы. Нам также пришлось защищаться от кибератак и препятствий, которые становятся все сложнее, – отметил Маск.

Тогда другой пользователь поинтересовался, не собирается ли SpaceX приписать общие затраты на глобальную инфраструктуру Starlink только Украине и заставить их профинансировать.

На это Маск отреагировал еще одним твитом, отметив, что есть разница между коммуникациями в мирное время и связью на фронте.

Предприниматель добавил, что Starlink – единственная система, работающая на фронте в Украине. И компания SpaceX тратит много ресурсов на оборону системы от атак РФ.

– Starlink – это единственная система связи, которая все еще работает на фронте, все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направила огромные ресурсы. Несмотря на это, Starlink все равно может умереть, – подчеркнул Маск.

Big difference between peace comms vs warfront comms. Starlink is only comms system still working at warfront – others all dead. Russia is actively trying to kill Starlink. To safeguard, SpaceX has diverted massive resources towards defense. Even so, Starlink may still die. — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Предприниматель уточнил, что Starlink является основной системой связи украинской армии на фронте.

– Если кто-то еще хочет получить эту работу, пожалуйста, — написал он.

Starlink is the primary communications system of the Ukrainian army on the war front. If anyone else wants this job, please be my guest … — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Через некоторое время Маск добавил новое сообщение, в котором проинформировал, что интернет, телефонные линии, вышки сотовой связи и другие коммуникации в зонах боевых действий в Украине были разрушены.

– Starlink – это все, что осталось. По состоянию на сейчас, – подытожил он.

Internet fiber, phone lines, cell towers & other space-based comms in war areas have been destroyed. Starlink is all that’s left. For now.https://t.co/CdjbOWgziz — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Что известно о ситуации со Starlink

Накануне появилась информация о том, что компания SpaceX решила больше не финансировать спутниковую связь Starlink в Украине. Соответствующее письмо Илон Маск направил Пентагону. И в нем отмечается, что компания больше не может “дарить терминалы Украине или финансировать уже предоставленные в течение неопределенного периода времени”.

Письмо содержит просьбу к Пентагону взять на себя финансирование связи Starlink для Украины. По утверждению SpaceX, это обойдется в более чем $120 млн до конца года.

Сам Илон Маск подтвердил в Twitter, что его компания не будет финансировать обслуживание станций Starlink в Украине.

В Пентагоне подтвердили, что получили запрос Маска. В ведомстве думают, как сохранить функционирование системы связи Starlink в нашем государстве.

Стоит отметить, что Илон Маск недавно сделал ряд сканальных заявлений относительно Украины. Он обнародовал в Twitter несколько так называемых “опросов”, в одном из которых предложил отдать оккупированный Крым России, а Украине остаться нейтральной страной.

После этого пользователи сети резко ответили миллиардеру, а акции компании Tesla упали почти на 9%.

Впоследствии Маск неудачно попытался оправдаться и выложил карту политических воззрений украинцев еще за 2012 год.