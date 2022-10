Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что Россия пытается уничтожить работу глобальной системы спутникового интернета Starlink.

Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter-аккаунте во время дискуссии с другими пользователями сети.

Один из пользователей спросил Маска, сколько средств тратит SpaceX на поддержку работы Starlink в Украине. В ответ предприниматель написал, что эта сумма приближается к $20 млн в месяц.

Тогда другой пользователь поинтересовался, не собирается ли SpaceX приписать общие затраты на глобальную инфраструктуру Starlink только Украине и заставить их профинансировать.

На это Маск отреагировал еще одним твитом, отметив, что есть разница между коммуникациями в мирное время и связью на фронте.

Предприниматель добавил, что Starlink – единственная система, работающая на фронте в Украине. И компания SpaceX тратит много ресурсов на оборону системы от атак РФ.

Big difference between peace comms vs warfront comms.

Starlink is only comms system still working at warfront – others all dead.

Russia is actively trying to kill Starlink. To safeguard, SpaceX has diverted massive resources towards defense.

Even so, Starlink may still die.

— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022