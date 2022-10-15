Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Маск снова заговорил о ядерной войне — боится, что РФ уничтожит США за полчаса

Илья Нежигай, редактор ленты
Маск снова заговорил о ядерной войне — боится, что РФ уничтожит США за полчаса
Фото: Getty Images

Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что Российская Федерация может “полностью уничтожить США и Европу с помощью ядерных ракет менее чем за 30 минут и наоборот”.

Об этом он написал в Twitter, как реакция на сообщение одного из пользователей соцсети, который обсуждал учения НАТО по ядерному сдерживанию, которые начнутся в Европе 17 октября.

— Но ведь ни один разумный человек не начнет ядерную войну? Проблема с этой логикой заключается в том, что если бы мы имели дело с умными людьми, мы бы не имели войны прежде всего, — написал Маск.

Основатель SpaceX добавил, что “удивительное количество людей” не знает, что Россия может “полностью уничтожить США и Европу” с помощью ядерного оружия. Это, по мнению Илона Маска, может произойти “менее чем за 30 минут”.

Сейчас смотрят

В то же время миллиардер добавил, что США или Европа могут дать аналогичный ответ России.

— Конечно, было бы безумием использовать их, но безумием было бы и вообще оказаться в такой ситуации, — написал он.

Читайте
Вышло еще хуже: Маск хотел оправдаться и выложил карту политических предпочтений украинцев за 2012 год

Ранее Маск попал в скандал, когда предложил “мирный план” Украине, по которому Киев должен был пойти на уступки Москве и отдать территории, в частности Крыма, потому что тоже, по его словам, переживал из-за угрозы использования Россией ядерного оружия.

После такой публикации Маска его жестко раскритиковали в соцсетях, как украинцы, так и жители других стран. В ответ на возмущение миллиардер написал, что “все еще очень поддерживает Украину”, но боится ядерной эскалации со стороны Кремля.

Впоследствии, из-за продолжающейся критики, Маск сообщил, что отказывается в дальнейшем финансировать услуги спутниковой связи Starlink в Украине, и предложил Пентагону оплачивать это вместо него. В Минобороны США заявили, что сейчас рассматривают финансирование спутников как возможный вариант.

Читайте
РФ активно пытается убить систему связи Starlink в Украине – Маск

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка