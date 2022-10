Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что Российская Федерация может “полностью уничтожить США и Европу с помощью ядерных ракет менее чем за 30 минут и наоборот”.

Об этом он написал в Twitter, как реакция на сообщение одного из пользователей соцсети, который обсуждал учения НАТО по ядерному сдерживанию, которые начнутся в Европе 17 октября.

Основатель SpaceX добавил, что “удивительное количество людей” не знает, что Россия может “полностью уничтожить США и Европу” с помощью ядерного оружия. Это, по мнению Илона Маска, может произойти “менее чем за 30 минут”.

В то же время миллиардер добавил, что США или Европа могут дать аналогичный ответ России.

Russia has the ability to destroy USA & Europe utterly with nuclear missiles in less than 30 minutes & vice versa.

A surprising number of people don’t know this.

Of course, it would be MAD to use them, but it is also MAD to be in this situation at all.

— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022