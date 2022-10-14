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Факты / Світ

SpaceX отказывается в дальнейшем финансировать услуги Starlink в Украине — СNN

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
SpaceX отказывается в дальнейшем финансировать услуги Starlink в Украине — СNN
Фото: Dreamstime

Компания SpaceX сообщила Пентагону, что не сможет в дальнейшем финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.

Письмо компании Илона Маска SpaceX в Пентагон опубликовали в CNN.

СNN отмечает, что компания Маска заявила в письме, что больше не может продолжать финансировать сервис Starlink, как это было раньше.

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В письме также содержится просьба к Пентагону взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной системы Starlink, которая, по утверждению SpaceX, обойдется более чем в $120 млн до конца года и может обходиться около $400 млн в течение последующих 12 месяцев.

— Мы не в состоянии дальше дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени, — написал в письме Пентагону директор по государственным продажам SpaceX.

Среди документов SpaceX, посланных в Пентагон, как отмечает CNN, есть прямой запрос, сделанный Маску в ​​июле главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, о предоставлении еще почти 8000 терминалов Starlink.

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Источник: CNN
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