Вышло еще хуже: Маск хотел оправдаться и выложил карту политических предпочтений украинцев за 2012 год

Основатель Tesla и Space X Илон Маск, три дня назад призвавший отдать Крым РФ, странным образом решил сгладить негативное впечатление от предыдущего твита, опубликовав в Twitter карту электоральных настроений украинцев по итогам парламентских выборов 2012 года.

Миллиардер сделал это в ответ на упреки американского сенатора Линдси Грэма.

На этой карте синим цветом выделены округа на востоке и юге страны, где проголосовали за уже не существующую пророссийскую Партию регионов.

В то же время отмечает, что “не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но было бы некорректно сказать, что никто не хотел”.

Below is the electoral map of 2012. Blue is the pro-Russia party. pic.twitter.com/YkZ9hipyAV

Assuming you believe that the will of the people matters, we should, in any given conflict region, support the will of those who live there.

Most of Ukraine unequivocally wants to be part of Ukraine, but some eastern portions have Russian majorities and prefer Russia.

— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022