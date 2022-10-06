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Факты / Україна

Вышло еще хуже: Маск хотел оправдаться и выложил карту политических предпочтений украинцев за 2012 год

Валентина Летяк, редактор ленты
Ілон Маск
Фото: Getty Images

Основатель Tesla и Space X Илон Маск, три дня назад призвавший отдать Крым РФ, странным образом решил сгладить негативное впечатление от предыдущего твита, опубликовав в Twitter карту электоральных настроений украинцев по итогам парламентских выборов 2012 года.

Миллиардер сделал это в ответ на упреки американского сенатора Линдси Грэма.

На этой карте синим цветом выделены округа на востоке и юге страны, где проголосовали за уже не существующую пророссийскую Партию регионов.

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– Большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные части имеют российское большинство и предпочитают Россию, – пишет он.

В то же время отмечает, что “не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но было бы некорректно сказать, что никто не хотел”.

 

 

Заявления Маска снова вызвали швал критических комментариев. В частности, политический советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро опубликовал карту 1991 года, когда на референдуме все регионы Украины проголосовали за независимость.

Скандальный твит снова стал причиной для множества мемов и фотожаб на Илона Маска.

Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск 3 октября в Twitter предложил отдать оккупированный полуостров Крым России, а Украине остаться нейтральной страной.

Он также добавил голосование с вариантами ответов. После этого акции Tesla упали почти на 9%, а пользователи сети резко ответили американскому миллиардеру.

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