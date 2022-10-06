Вышло еще хуже: Маск хотел оправдаться и выложил карту политических предпочтений украинцев за 2012 год

Октябрь, 06 в 13:46

Основатель Tesla и Space X Илон Маск, три дня назад призвавший отдать Крым РФ, странным образом решил сгладить негативное впечатление от предыдущего твита, опубликовав в Twitter карту электоральных настроений украинцев по итогам парламентских выборов 2012 года.

Миллиардер сделал это в ответ на упреки американского сенатора Линдси Грэма.

На этой карте синим цветом выделены округа на востоке и юге страны, где проголосовали за уже не существующую пророссийскую Партию регионов.

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– Большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные части имеют российское большинство и предпочитают Россию, – пишет он.

В то же время отмечает, что “не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но было бы некорректно сказать, что никто не хотел”.

Below is the electoral map of 2012. Blue is the pro-Russia party. pic.twitter.com/YkZ9hipyAV — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

Assuming you believe that the will of the people matters, we should, in any given conflict region, support the will of those who live there. Most of Ukraine unequivocally wants to be part of Ukraine, but some eastern portions have Russian majorities and prefer Russia. — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

Заявления Маска снова вызвали швал критических комментариев. В частности, политический советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро опубликовал карту 1991 года, когда на референдуме все регионы Украины проголосовали за независимость.

Скандальный твит снова стал причиной для множества мемов и фотожаб на Илона Маска.

Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск 3 октября в Twitter предложил отдать оккупированный полуостров Крым России, а Украине остаться нейтральной страной.

Он также добавил голосование с вариантами ответов. После этого акции Tesla упали почти на 9%, а пользователи сети резко ответили американскому миллиардеру.