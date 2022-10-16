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Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит девятый пакет санкций против России

Юля Захарченко, редактор ленты
Санкції
Фото: Depositphotos

В Люксембурге состоится встреча членов Совета Европейского Союза по иностранным делам, в рамках которой планируется обсудить девятый пакет санкций против страны-агрессора Российской Федерации.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в социальной сети Twitter. По его словам, главы МИД государств-членов Евросоюза призывают оказывать больше помощи Украине.

– Министры иностранных дел стран ЕС будут призывать к большей поддержке Украины, вести работу над девятым пакетом санкций против РФ, а также механизмом конфискации замороженных российских государственных активов и создания специального трибунала за преступления РФ, – уверяет он.

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