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США не потерпят ядерные атаки России в какой-либо форме в войне против Украины — Салливан

Юля Захарченко, редактор ленты
США не потерпят ядерные атаки России в какой-либо форме в войне против Украины — Салливан
Фото: Depositphotos

Соединенные Штаты Америки не пострадают и будут реагировать на ядерные атаки Российской Федерации в какой-либо форме в полномасштабной войне против Украины.

На брифинге 16 октября журналисты его спросили, будут ли США относиться к “тактическому” использованию ядерного оружия, в частности, поражению небольшой цели или созданию взрыва в Черном море, иначе, чем к широкомасштабным атакам.

— Использование ядерного оружия на поле боя в Украине – это использование ядерного оружия на поле боя в Украине. Я думаю, это опасная идея. С нашей точки зрения, США обязаны, работая с нашими союзниками из НАТО, партнерами и другими ответственными странами по всему миру, включая такие, как Китай и Индия, прислать очень четкое и решительное сообщение России, что они не должны рассматривать использование ядерного оружия. в этом конфликте, – считает Салливан.

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Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не будут менять свой ответ на использование Россией какой-либо формы ядерного оружия в войне с Украиной.

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Источник: CNN
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