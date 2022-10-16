Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

В Минобороны Беларуси сообщили, сколько военных РФ прибудет в страну

Валентина Чорна, редактор ленты
білорусь білоруський
Фото: Depositphotos

В рамках так называемого развертывания совместной группировки войск в Беларусь перебросят до 9 тыс. российских военных.

Об этом в Twitter сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко.

По его словам, первые эшелоны с российскими военными, которые входят в состав группировки, уже начали прибывать в Беларусь.

Сейчас смотрят

– Передислокация займет несколько дней. Общая численность будет составлять чуть менее 9 тыс. человек. Больше информации будет предоставлено на брифинге для военных атташе, — написал он.

Напомним, 10 октября самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко сообщил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск.

По его словам, эта группировка будет задействована, если “уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас”. Основу формирования составит армия Республики Беларусь.

Читайте
Контртеррористическая операция в Беларуси: Лукашенко подтвердил, а КГБ отрицает

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка