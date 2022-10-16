В Минобороны Беларуси сообщили, сколько военных РФ прибудет в страну

Октябрь, 16 в 16:31

В рамках так называемого развертывания совместной группировки войск в Беларусь перебросят до 9 тыс. российских военных.

Об этом в Twitter сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко.

По его словам, первые эшелоны с российскими военными, которые входят в состав группировки, уже начали прибывать в Беларусь.

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– Передислокация займет несколько дней. Общая численность будет составлять чуть менее 9 тыс. человек. Больше информации будет предоставлено на брифинге для военных атташе, — написал он.

Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ (с), начали прибывать в РБ. Передислокация займёт несколько дней. Общая численность составить чуть менее 9 тысяч человек. Более подробная информация будет доведена на брифинге для военных атташе 17 октября — Валерий Ревенко (@Revenka_Valery) October 16, 2022

Напомним, 10 октября самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко сообщил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск.

По его словам, эта группировка будет задействована, если “уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас”. Основу формирования составит армия Республики Беларусь.