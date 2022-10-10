РФ і Білорусь домовилися про розгортання регіонального угруповання військ

Жовтень, 10 в 12:16

Росія та Білорусь домовилися про розгортання регіонального угруповання військ.

Про це повідомив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після наради із силовиками.

— У зв’язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовились про розгортання регіонального угруповання РФ і РБ. Це все за нашими документами, – заявив він.

За словами Лукашенка, це угруповання будуть задіювати, якщо “рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз”. Він додав, що основу формування становитиме армія Республіки Білорусь.

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Окрім цього Лукашенко заявив, що Україні нібито “планує завдання ударів по Білорусі” і що на кордоні з Білоруссю розпочався “процес відкриття другого фронту”.

На нараді з силовиками він заявив, що Мінськ попередили нібито про “завдання удару по Білорусі з території України”. Після чого самопроголошений президент Білорусі почав сипати погрози: Кримський міст їм здасться квіточками, якщо вони торкнуться своїми брудними руками хоч одного метра нашої території.

4 жовтня Олександр Лукашенко підтвердив, що Мінськ бере участь у війні, яку Росія веде проти України, але за його словами, Білорусь не відправляє своїх військових у зону конфлікту.

Під час масованої атаки по Україні 10 жовтня з Білорусі летіли ударні безпілотники Shahed 136.

Джерело: Белта