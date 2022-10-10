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РФ і Білорусь домовилися про розгортання регіонального угруповання військ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Лукашенко Путін

Росія та Білорусь домовилися про розгортання регіонального угруповання військ.

Про це повідомив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після наради із силовиками.

— У зв’язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовились про розгортання регіонального угруповання РФ і РБ. Це все за нашими документами, – заявив він.

За словами Лукашенка, це угруповання будуть задіювати, якщо “рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз”. Він додав, що основу формування становитиме армія Республіки Білорусь.

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Окрім цього Лукашенко заявив, що Україні нібито “планує завдання ударів по Білорусі” і що на кордоні з Білоруссю розпочався “процес відкриття другого фронту”.

На нараді з силовиками він заявив, що Мінськ попередили нібито про “завдання удару по Білорусі з території України”. Після чого самопроголошений президент Білорусі почав сипати погрози: Кримський міст їм здасться квіточками, якщо вони торкнуться своїми брудними руками хоч одного метра нашої території.

4 жовтня Олександр Лукашенко підтвердив, що Мінськ бере участь у війні, яку Росія веде проти України, але за його словами, Білорусь не відправляє своїх військових у зону конфлікту.

Під час масованої атаки по Україні 10 жовтня з Білорусі летіли ударні безпілотники Shahed 136.

Джерело: Белта

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