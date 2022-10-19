Октябрь, 19 в 19:48

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин примут участие в саммите G-20, который пройдет в следующем месяце в Индонезии, что создает возможность для противостояния на высоком уровне в разгар все более расширяющегося вторжения российских оккупационных сил в Украину.

Как пишет Politico, американские чиновники предпринимают шаги, чтобы встречи между лидерами России и Соединенных Штатов не произошло.

Издание указывает, что на прошлой неделе Байден сделал шаг вперед для встречи с Путиным на саммите, чтобы договориться об освобождении американских заключенных, включая звезду WNBA Бриттни Гринер. При этом никаких переговоров с Кремлем о заключении сделки не ведется, и это вряд ли изменится, заявили Politico несколько чиновников Белого дома, не уполномоченных публично обсуждать частные переговоры.

Сейчас смотрят

Нельзя исключать, что Байден и Путин могут пересечься в какой-то момент во время ноябрьского саммита, по словам чиновников, которые отмечают, что два человека могут в какой-то момент присутствовать на одном и том же большом пленарном заседании. Однако американские чиновники исключили возможность официальной встречи и предпринимают шаги для того, чтобы американский президент не столкнулся со своим российским коллегой в коридоре или даже на групповой фотографии лидеров.

— Мы знаем, что президент Байден думает о президенте Путине: он считает его убийцей, он считает его военным преступником. Обычно вы не встречаетесь с убийцами и военными преступниками, — сказал Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине.

За время президентства Байдена эта пара встречалась лишь однажды — на саммите в Женеве летом 2021 года. Поскольку Россия впоследствии угрожала вторгнуться в Украину, эти два президента разговаривали несколько раз — последний раз это было в феврале, за несколько дней до начала войны.

Саммит G-20, который пройдет на пляжах Бали, станет самой ожидаемой многонациональной встречей за последние годы, поскольку война стала испытанием для Европы и поставила экономику на грань рецессии. В отличие от G-7, состоящей исключительно из богатых демократических стран, в G-20 также входят несколько автократий. Ожидается, что не все страны-участницы сплотятся вокруг Украины, как это сделали европейские страны.

Издание указывает, что это создает проблемы с логистикой для Белого дома. В то время как Байден планирует избегать Путина, между старшими помощниками в Вашингтоне и Пекине тихо начались переговоры о том, чтобы в рамках G-20 состоялся первый личный саммит между президентом США и главой Китая Си Цзиньпином, сообщили официальные лица. Обычно первая встреча лидеров двух главных сверхдержав мира становится главным событием, но Путин готов перехватить внимание международной общественности.

Белый дом в течение нескольких недель проводил внутренние обсуждения возможного участия Путина после того, как индонезийские чиновники объявили, что российский лидер совершит редкую международную поездку. В Западном крыле практически не было разногласий по поводу вывода о том, что Байдену не следует встречаться с Путиным. Но мнения экспертов по внешней политике разделились еще больше.

Адмирал Джеймс Ставридис, бывший Верховный главнокомандующий НАТО в Европе, сказал, что если бы он консультировал президента, то призвал бы его принять эту встречу.

— Он должен возглавить встречу, добиваясь освобождения Гринер, но также воспользоваться моментом, чтобы посмотреть Путину в глаза, и сказать ему, что “вы проигрываете, вы находитесь на линии столкновения с судьбой, и это не закончится для вас хорошо”, — сказал Ставридис.

Оба непосредственных предшественника Байдена — Барак Обама и Дональд Трамп — проводили внешнюю политику, предполагающую прямое взаимодействие с традиционно враждующими лидерами; Обама — для преодоления сложных дипломатических разногласий, Трамп — для создания личных и политических союзов. Байден меньше взаимодействовал с зарубежными странами. Но помимо предыдущей встречи с Путиным, он также напрямую общался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, несмотря на обещание превратить эту страну в изгоя.

Успех этих встреч был ограниченным. Саудовская Аравия недавно отвергла уговоры США не сокращать добычу нефти, и чиновник Белого дома сказал, что “маловероятно”, что Байден снова встретится с наследным принцем, который также должен посетить Индонезию.

Майкл Макфол, бывший посол США в России, напомнил, что всего через несколько месяцев после встречи Путина и Байдена в Женеве Москва начала массировать войска у украинской границы. Макфол сказал, что опасается подобной эскалации, если Байден снова встретится с Путиным.

— Это сложный вопрос. Во время кризиса каналы связи очень важны. Но проблема встречи заключается в его легитимизации. Вы даете Путину платформу, чтобы он мог заявлять все, что захочет, — сказал Макфол.

С первых дней российско-украинской войны Соединенные Штаты подчеркивали, что любые переговоры с россиянами о прекращении их вторжения должны включать украинцев. И хотя в дипломатических кругах уже несколько недель обсуждается возможность неожиданного визита на Бали президента Украины Владимира Зеленского, американские официальные лица преуменьшают этот шанс, полагая, что он может появиться по видеосвязи.

Байден публично заявил, что не будет встречаться с Путиным, но на прошлой неделе он внес ясность в этот вопрос.

— Послушайте, у меня нет намерения встречаться с ним. Но, например, если бы он подошел ко мне на G-20 и сказал: “Я хочу поговорить об освобождении Гринер”, я бы встретился с ним. То есть, это зависит от обстоятельств, — сказал Байден в интервью CNN.

С тех пор Белый дом публично разъяснил, что у него “нет намерения” встречаться с Путиным. Но в частном порядке официальные лица признают, что если будет заключена сделка по освобождению Гринер, звезды баскетбола, приговоренной к девяти годам заключения в российской тюрьме за хранение наркотиков, или Пола Уилана, бывшего морского пехотинца, отбывающего 16-летний срок по обвинению в шпионаже, то Байден, возможно, проведет встречу.

Официальные лица подчеркнули, что такая встреча состоится только после нескольких недель закулисных переговоров с Москвой, заверив, что сделка будет в основном завершена до того, как лидеры сядут напротив друг друга на Бали. В настоящее время такие переговоры не планируются, хотя американские чиновники заявили, что дверь для этого открыта.

Какой прием будет оказан Путину в Индонезии, остается международной загадкой. Американские чиновники считают, что большинство глав западных государств последуют примеру Байдена и не примут российского лидера, хотя различные европейские лидеры — в частности, президент Франции Эммануэль Макрон — в разное время разговаривали с Путиным, пытаясь убедить его отказаться от войны.

Также неясным остается, какой ответ Путин получит от Си Цзиньпина, который в феврале пообещал поддержку России, но с тех пор сигнализирует о своем неодобрении состояния войны и ядерных угроз Москвы в связи с ней.

Американские и китайские официальные лица, тем временем, спокойно работают над организацией встречи между Си и Байденом, хотя она еще не была объявлена, и официальные лица признают, что она все еще может сорваться.

Байден уже давно определил XXI век, как век соперничества между США и Китаем, и его повестка дня на встрече с Си, вероятно, будет объемной, включая экономические предупреждения Пекину, а также призыв не пытаться захватить Тайвань. По словам чиновников, он также может использовать встречу, чтобы подтолкнуть Си к дальнейшей изоляции Путина.

— Донести до Си послание: “О тебе судят по людям, с которыми ты общаешься”. Си может быть единственным человеком, который может заставить Путина остановиться, — сказал Ставридис.

Байден отправится в Азию на следующий день после промежуточных выборов, когда определится расстановка сил в Конгрессе США. Первой остановкой президента США на континенте станет саммит стран Юго-Восточной Азии, который пройдет в Пномпене, Камбоджа, а затем он отправится в Индонезию. Затем многие мировые лидеры отправятся на другой саммит тихоокеанских государств в Бангкок, но Байден вернется в Вашингтон на свадьбу своей внучки Наоми в Белом доме.

Однако и без президента Соединенных Штатов на G-20 не будет недостатка в сюжетах.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трусс, оказавшаяся втянутой в экономическую катастрофу, в значительной степени созданную ею самой, сталкивается с растущими призывами уйти в отставку после всего нескольких недель пребывания на посту.

В то же время, популистскому президенту Бразилии Жаиру Болсонару предстоит второй тур выборов в конце октября, и он может принять участие в них в уязвленном качестве — хотя он не давал обещаний признать результаты выборов, если проиграет.

Это также может стать первым международным саммитом для Джорджии Мелони из Италии, первого ультраправого кандидата, избранного в этой стране со времен Второй мировой войны.