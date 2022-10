Совет Евросоюза в четверг утвердил по письменной процедуре санкции против Ирана за поставку России дронов-камикадзе, которые страна-террорист использует для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом сообщило в Twitter председательство Чехии в Совете ЕС.

Отмечается, что санкции против Ирана были приняты в рекордно короткие сроки.

Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в Официальном журнале

#COREPERII | ✅ #Iran #sanctions in record time! After 3 days of talks, EU ambassadors agreed on measures against entities supplying Iranian drones that hit #Ukraine. Written procedure is over, sanctions come into force this afternoon on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/Fjqaqz7mfj

— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) October 20, 2022