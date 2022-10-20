Октябрь, 20 в 14:14

Совет Евросоюза в четверг утвердил по письменной процедуре санкции против Ирана за поставку России дронов-камикадзе, которые страна-террорист использует для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом сообщило в Twitter председательство Чехии в Совете ЕС.

Отмечается, что санкции против Ирана были приняты в рекордно короткие сроки.

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Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в Официальном журнале

— После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, которые поставляют иранские беспилотники, нанесшие удары по Украине, — говорится в сообщении Рады.

#COREPERII | ✅ #Iran #sanctions in record time! After 3 days of talks, EU ambassadors agreed on measures against entities supplying Iranian drones that hit #Ukraine. Written procedure is over, sanctions come into force this afternoon on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/Fjqaqz7mfj — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) October 20, 2022

ЕС решил заморозить активы трех физических лиц и одной организации, ответственных за поставки дронов. Кроме того, в Европе готовы внести в новый санкционный список еще четыре иранские организации из предыдущего списка.

Ранее народные депутаты призвали партнеров ввести более жесткие санкции против Ирана за поставки военной помощи России в виде дронов, а также, чтобы заставить Тегеран отказаться от намерений передать Москве баллистические ракеты.