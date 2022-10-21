Октябрь, 21 в 20:11

В восточных и южных областях Украины продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами. Однако Вооруженные силы Украины сохраняют инициативу, заверил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 21 октября.

Зеленский собрал заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основные пункты повестки дня – защита украинского неба от вражеских ракет и дронов, объектов инфраструктуры, поражение позиций оккупантов, продвижение сил ВСУ и все необходимое для обеспечения армии.

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– Ежедневно приближаем нужные Украине результаты на земле и в воздухе. Работаем также и над тем, чтобы были необходимые результаты на море, – заверил глава государства.

По мнению президента, в эти недели становится все более напряженной ситуация вокруг экспортной зерновой инициативы. Враг делает все, чтобы затормозить экспорт украинского продовольствия.

— Считаю, что этими действиями Россия абсолютно сознательно разжигает продовольственный кризис, чтобы он стал таким же острым, как был в первой половине этого года.

На сегодня более 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставке украинской агропродукции. Это искусственная очередь, которая возникла только потому, что Россия сознательно задерживает прохождение кораблей, отметил Зеленский.

Президент отметил, что на Востоке и Юге Украины ВСУ сохраняют инициативу. Он отметил бойцов 25 отдельной воздушно-десантной бригады за продуманные действия и уничтожение врага на восточном направлении, воинов 60 отдельной пехотной бригады за хорошие результаты на Херсонщине.

– Только с начала октября бойцы шестидесятки затрофеили более 30 единиц российской бронетехники, тысячу снарядов для танков и три пушки Гиацинт. Все это оружие обязательно поможет освобождению нашей земли, – считает глава государства.

Он также отметил бойцов 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка за отличные результаты в уничтожении вражеской техники и боезапаса, воинов 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского за устойчивость в обороне занятых рубежей.