Восстановление техники и систем ПВО: Зеленский собрал заседание Ставки верховного главнокомандующего

Октябрь, 21 в 19:58

Президент Украины Владимир Зеленский собрал очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего 21 октября.

По данным Офиса президента, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов доложили об оперативной обстановке на фронте, основных местах скопления сил и средств врага, спрогнозировали вероятные действия российских оккупантов в ближайший период.

Во время встречи лидеры скоординировали дальнейшие шаги по защите и деоккупации украинских территорий от путинских захватчиков.

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Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по организации эффективной системы противовоздушной обороны Украины и прикрытию стратегически важных объектов.

На встрече обсудили вопросы восстановления вооружения, военной техники и систем ПВО с учетом потребностей сил обороны, отметили в Офисе президента.

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос обеспечения армии боеприпасами и их распределения по группировкам войск.

В заседании приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий Воздушными войсками ВСУ Николай Олещук, командующие войсками оперативных направлений и другие.