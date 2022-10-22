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Джонсон вернулся в Британию перед выборами на должность премьера

Илья Нежигай, редактор ленты
Борис Джонсон
Фото: Офис президента

Бывший лидер Консервативной партии и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 октября вернулся в Лондон из Доминиканской республики, где находился с семьей в отпуске.

Об этом пишет Sky News.

Перед этим Джонсон получил необходимые 100 голосов поддержки от британских парламентариев, необходимых для переизбрания на должность главы правительства Соединенного Королевства.

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Британское издание пишет, что самолет с бывшим премьером приземлился в лондонском аэропорту Гэтвик.

Ранее однопартиеец Джонсона по Консервативной партии Джеймс Даддридж рассказал телеканалу Sky News, что Джонсон планирует принять участие в гонке за кресло премьер-министра.

В то же время, бывший министр внутренних дел Прити Пател успела заявить, что поддержит Бориса Джонсона, так как тот имеет “внушающий доверие послужной список” решений на посту главы правительства.

Добавим, что бывший глава Минфина Риши Сунак, который соревновался на должность премьера с нынешней главой британского правительства Лиз Трасс, также получил 100 голосов поддержки от членов Консервативной партии.

Напомним, 19 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке с должности. Трасс возглавляла правительство рекордно короткие 45 дней.

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