Россия находится в Совбезе ООН на сомнительных юридических основаниях — Кулеба

Октябрь, 22 в 20:12

Страна-агрессор Российская Федерация не должна оставаться постоянным членом Совбеза ООН после совершения многочисленных военных преступлений на территории Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его мнению, Россия угрожает энергетической и продовольственной безопасности разных стран мира.

— Совершив преступление агрессии против Украины, многочисленные военные преступления, подорвав глобальную продовольственную и энергетическую безопасность, должна ли Россия по-прежнему занимать место постоянного члена Совбеза ООН? Помните, что Россия находится там на сомнительных юридических основаниях, — подчеркнул Кулеба.

After committing the crime of aggression against Ukraine, numerous war crimes, undermining global food and energy security, should Russia still occupy the seat of a permanent member of the UN Security Council? Remember that Russia is there on dubious legal grounds. @United24media pic.twitter.com/x7eQ3KmDSy Сейчас смотрят — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 22, 2022

Только сегодня под ракетный террор РФ оказались объекты энергетической и критической инфраструктуры в Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.