Россия находится в Совбезе ООН на сомнительных юридических основаниях — Кулеба

Страна-агрессор Российская Федерация не должна оставаться постоянным членом Совбеза ООН после совершения многочисленных военных преступлений на территории Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его мнению, Россия угрожает энергетической и продовольственной безопасности разных стран мира.

After committing the crime of aggression against Ukraine, numerous war crimes, undermining global food and energy security, should Russia still occupy the seat of a permanent member of the UN Security Council? Remember that Russia is there on dubious legal grounds. @United24media pic.twitter.com/x7eQ3KmDSy

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 22, 2022