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Россия находится в Совбезе ООН на сомнительных юридических основаниях — Кулеба

Юля Захарченко, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Страна-агрессор Российская Федерация не должна оставаться постоянным членом Совбеза ООН после совершения многочисленных военных преступлений на территории Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его мнению, Россия угрожает энергетической и продовольственной безопасности разных стран мира.

— Совершив преступление агрессии против Украины, многочисленные военные преступления, подорвав глобальную продовольственную и энергетическую безопасность, должна ли Россия по-прежнему занимать место постоянного члена Совбеза ООН? Помните, что Россия находится там на сомнительных юридических основаниях, — подчеркнул Кулеба.

Только сегодня под ракетный террор РФ оказались объекты энергетической и критической инфраструктуры в Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

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