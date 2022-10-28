Заявление Медведева является официальным признанием РФ в терроризме – Подоляк

Октябрь, 28 в 15:15

Заявление заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева означает готовность Кремля уничтожать украинскую энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его мнению, это официальное признание России в терроризме на государственном уровне.

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– Фантастически. Кремль прямо через Медведева заявил: мы будем разрушать украинскую энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится капитулировать. По сути, это официальное признание в терроризме на государственном уровне. О каких переговорах здесь может идти речь? С кем?

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для стабильности энергоснабжения в Украине “надо признать правомерность требований России в рамках специальной военной операции”, ведь именно так на территории РФ называют полномасштабную войну против Украины.