В октябре в Норвегии был задержан сотрудник Арктического университета Тромсе, который выдавал себя за бразильского ученого Жозе Ассиса Джиаммариа.

Как выяснили журналисты-расследователи из Bellingcat и The Insider, так называемый бразильский профессор оказался гражданином РФ и кадровым офицером ГРУ, по имени Михаил Микушин.

Журналисты установили, что Микушин родился в российском Екатеринбурге и окончил школу в 1994 году. В возрасте 26 лет Микушин переехал в столицу РФ, Москву, где некоторое время жил в офицерском общежитии при Военно-дипломатической академии ГРУ. В этом же корпусе, где проживал россиянин, зарегистрированы офицеры, которые проходят обучение на 1-м факультете академии, чтобы те потом работали за рубежом под прикрытием: как дипломаты или нелегалы. Академию Микушин закончил в 2006 году, говорится в материале.

По данным расследования, после завершения обучения Микушин получил паспорт гражданина Бразилии на том основании, что якобы имеет мать-бразильянку и знает португальский язык.

С 2011 года Микушин проходил обучение в канадском университете Калгари и занимался “исследовательской” работой. В 2019 году даже опубликовал статью, которая обосновывает необходимость размещения военных баз в Арктике.

В рамках исследовательской программы норвежского университета Тромсе в 2021 году прибыл в Норвегию. Программа предусматривала, среди прочего, исследование гибридных угроз.

Впрочем, как отмечают журналисты, Микушин участвовал и в других мероприятиях, как пример, в прошлом месяце россиянин участвовал в тренинге в Вильнюсе, организованном при поддержке ЕС и посвященном “гибридной войне”. Одной из тем тренинга было “как реагировать в случае саботажа на газопроводе Северный поток”.

So how do we know Norway’s allegation of his name is correct? Well we got Mikhail’s drivers’ license photo. And here you go: Microsoft Azur (and our eyes) confirm it’s the same person. Mikhail on the left, “Jose” on the right (literally and figuratively, check that T-shirt) pic.twitter.com/MF4HDbCKlM

— Christo Grozev (@christogrozev) October 28, 2022