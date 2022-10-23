Норвегия усилила охрану нефтегазовых объектов из-за возможного шпионажа со стороны РФ

Октябрь, 23 в 20:49

Норвежские нефтяники и газовики в последнее время начали фиксировать множество неизвестных беспилотников. Их могут запускать россияне в целях шпионажа.

Поскольку Норвегия заменила Россию как главный источник природного газа в Европе, военные эксперты подозревают, что беспилотники – дело рук Москвы. Об этом сообщает The Associated Press.

Среди возможных мотивов полетов беспилотников они называют шпионаж, диверсию и устрашение.

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Правительство Норвегии направило военные корабли, корабли береговой охраны и истребители патрулирования морских объектов, а национальная гвардия Норвегии разместила солдат вокруг наземных нефтеперерабатывающих заводов, возле которых зафиксировали БПЛА.

Премьер-министр Йонас Гар Стере попросил помочь в обороне у трех стран НАТО – Великобритании, Франции и Германии.

— Ценность норвежского газа для Европы никогда не была столь высока. Как стратегическая цель для саботажа, норвежские газопроводы, по всей вероятности, являются самой ценной целью в Европе, — сказал научный сотрудник Королевской военно-морской академии Норвегии Столе Ульриксена.

Он также отметил, что запуск беспилотников россиянами может быть направлен как на устрашение, так и на сбор информации о жизненно важной инфраструктуре.

При этом глава группы по Северному морю и окружающей среде в полиции Норвегии Амунд Ревхейм рассказал, что правоохранители уже опросили более 70 норвежских моряков и, по их словам, беспилотники могут управляться с кораблей или подводных лодок.

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Как добавляет AP, в Норвегии в последнее время задержаны по меньшей мере семь граждан РФ за незаконный запуск беспилотников в разных местах страны. Среди арестованных оказался и сын бывшего главы Российской железной дороги и соратника Путина Владимира Якунина, Андрей Якунин.

Некоторые из этих россиян, как подозревают норвежцы, вели съемку важных объектов, но в целом россиянам в Норвегии в принципе сейчас запрещено управлять дронами. Норвежские власти в феврале, закрывая вместе со всей Европой воздушное пространство для России, распространили запрет и на управление беспилотными аппаратами.